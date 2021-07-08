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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Калабрия продлит контракт с «Миланом»

08 Июля 2021, 00:35,

«Милан» и Давиде Калабрия достигли соглашения о подписании игроком нового контракта до июня 2025 года. Об этом сообщает Calciomercato.

В прошлом сезоне правый защитник  под руководством Стефано Пиоли провел 32 матча в серии А, а «Милан» занял второе место в таблице и вышел в Лигу чемпионов.

Выпускник академии «Милана» с момента попадания в основную команду провел 123 матча в Серии А и дважды играл за сборную Италии, но в настоящее время восстанавливается после травмы паховой грыжи и не вошел в список футболистов, отправившихся на Евро-2020.

Калабрия играет в «Милане» с 2007 года, после присоединения к команде из академии, а новый контракт игрока рассчитан на 4 года.

Если Калабрия отработает новое соглашение до конца (2025 год), он будет пребывать в команде 18 лет.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Милан, Давиде Калабрия
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