«Интер» приоткрыл занавес трансфера Хакими

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07 Июля 2021, 20:55,
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Джузеппе Маротта, генеральный директор миланского «Интера», признал, что трансфер марокканского защитника Ашрафа Хакими в «ПСЖ» был «болезненным», но необходимым. Об этом Маротта рассказал на пресс-конференции по случаю презентации Симоне Индзаги новым тренером миланского клуба.
«Мы находимся в деликатной ситуации. Что тут говорить, футбол в целом находится сейчас в деликатной ситуации. Мы уже вложили в клуб 700 миллионов евро. Делать это повторно в случае необходимости – невообразимо. Поэтому мы были вынуждены продать Хакими, хоть его уход для нас болезненен», - сказал Маротта.
Ранее сообщалось, что Ашраф Хакими стал новым игроком «ПСЖ». 22-летний марокканец подписал с парижским клубом контракт до 2026 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
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