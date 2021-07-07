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«Интер» приоткрыл занавес трансфера Хакими

07 Июля 2021, 20:55,

Джузеппе Маротта, генеральный директор миланского «Интера», признал, что трансфер марокканского защитника Ашрафа Хакими в «ПСЖ» был «болезненным», но необходимым. Об этом Маротта рассказал на пресс-конференции по случаю презентации Симоне Индзаги новым тренером миланского клуба.

«Мы находимся в деликатной ситуации. Что тут говорить, футбол в целом находится сейчас в деликатной ситуации. Мы уже вложили в клуб 700 миллионов евро. Делать это повторно в случае необходимости – невообразимо. Поэтому мы были вынуждены продать Хакими, хоть его уход для нас болезненен», - сказал Маротта.

Ранее сообщалось, что Ашраф Хакими стал новым игроком «ПСЖ». 22-летний марокканец подписал с парижским клубом контракт до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Интер Милан, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Джузеппе Маротта, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Ашраф Хакими
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