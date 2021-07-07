​«Салернитану» допустили к Серии А

«Салернитана» была допущена к участию в Серии А на сезон 2021/2022. Об этом на своих страницах сообщает Salernitana News. Федеральный совет одобрил передачу «Салернитаны» слепому трасту.

Напомним, что выступление «Салернитаны» в элитном итальянском дивизионе находилось под угрозой, ведь президентом клуба является Клаудио Лотито, который также владеет «Лацио». Правила не допускают участие в Серии А двух клубов с одним и тем же владельцем.

«Салернитана» в последний раз выступала в элитном итальянском футбольном дивизионе ещё в прошлом веке, а именно в сезоне 1998/1999.