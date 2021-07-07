​«Салернитану» допустили к Серии А

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07 Июля 2021, 17:57,
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«Салернитана» была допущена к участию в Серии А на сезон 2021/2022. Об этом на своих страницах сообщает Salernitana News. Федеральный совет одобрил передачу «Салернитаны» слепому трасту.
Напомним, что выступление «Салернитаны» в элитном итальянском дивизионе находилось под угрозой, ведь президентом клуба является Клаудио Лотито, который также владеет «Лацио». Правила не допускают участие в Серии А двух клубов с одним и тем же владельцем.
«Салернитана» в последний раз выступала в элитном итальянском футбольном дивизионе ещё в прошлом веке, а именно в сезоне 1998/1999.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Салернитана