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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Салернитану» допустили к Серии А

07 Июля 2021, 17:57,

«Салернитана» была допущена к участию в Серии А на сезон 2021/2022. Об этом на своих страницах сообщает Salernitana News. Федеральный совет одобрил передачу «Салернитаны» слепому трасту.

Напомним, что выступление «Салернитаны» в элитном итальянском дивизионе находилось под угрозой, ведь президентом клуба является Клаудио Лотито, который также владеет «Лацио». Правила не допускают участие в Серии А двух клубов с одним и тем же владельцем.

«Салернитана» в последний раз выступала в элитном итальянском футбольном дивизионе ещё в прошлом веке, а именно в сезоне 1998/1999.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Салернитана
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