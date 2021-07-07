​Индзаги спросили о будущем Эриксена

Пока непонятно, сможет ли перенесший остановку сердца во время матча Евро-2020 Кристиан Эриксен возобновить карьеру. Даже если Эриксен вернётся в футбол, он рискует уйти из «Интера», ведь в Италии запрещено выступать в контактных видах спорта людям с имплантированным дефибриллятором.

Между тем, о будущем Кристиана Эриксена высказался новый главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.

«Я говорил с Эриксеном, но это было перед чемпионатом Европы. Я рассчитывал на него. У Эриксена есть время, чтобы вернуться. Мы будем ждать его с распростёртыми объятиями», - высказался Индзаги на пресс-конференции.