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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Индзаги спросили о будущем Эриксена

07 Июля 2021, 17:21,

Пока непонятно, сможет ли перенесший остановку сердца во время матча Евро-2020 Кристиан Эриксен возобновить карьеру. Даже если Эриксен вернётся в футбол, он рискует уйти из «Интера», ведь в Италии запрещено выступать в контактных видах спорта людям с имплантированным дефибриллятором.

Между тем, о будущем Кристиана Эриксена высказался новый главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.

«Я говорил с Эриксеном, но это было перед чемпионатом Европы. Я рассчитывал на него. У Эриксена есть время, чтобы вернуться. Мы будем ждать его с распростёртыми объятиями», - высказался Индзаги на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен, Симоне Индзаги
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