​Индзаги назвал цели «Интера»

Новый главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался по поводу целей команды на следующий сезон.

«Мы должны защитить титул Серии А. Мы – «Интер», и мы сделаем всё, чтобы следующим летом снова стать чемпионами. Пользуясь случаем, хочу поздравить Антонио Конте и его штаб с чемпионством.

Я общаюсь с руководителями каждый день. Мы хотим добиться лучших результатов в Лиге чемпионов, потому что «Интер» не выходил в плей-офф этого турнира с 2011 года», - высказался Индзаги на своей пресс-конференции.

Напомним, Симоне Индзаги ранее возглавлял римский «Лацио».