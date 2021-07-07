​Индзаги назвал цели «Интера»

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07 Июля 2021, 16:18,
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Новый главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался по поводу целей команды на следующий сезон.
«Мы должны защитить титул Серии А. Мы – «Интер», и мы сделаем всё, чтобы следующим летом снова стать чемпионами. Пользуясь случаем, хочу поздравить Антонио Конте и его штаб с чемпионством.
Я общаюсь с руководителями каждый день. Мы хотим добиться лучших результатов в Лиге чемпионов, потому что «Интер» не выходил в плей-офф этого турнира с 2011 года», - высказался Индзаги на своей пресс-конференции.
Напомним, Симоне Индзаги ранее возглавлял римский «Лацио».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Симоне Индзаги