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​Индзаги объяснил переход из «Лацио» в «Интер»

07 Июля 2021, 15:36,

Симоне Индзаги был близок к продлению контракта с «Лацио», но всё же оказался в «Интере». На пресс-конференции тренер объяснил своё решение.

«В «Лацио» я провёл 22 невероятных года. Я чувствовал себя хорошо, мне посчастливилось побеждать как в качестве игрока, так и в качестве тренера, но пришло время что-то менять. Такой момент наступает рано или поздно. Я не думал слишком долго.

Я буду вечно благодарен президенту «Лацио» Клаудио Лотито, но в жизни вам приходится принимать решения. Мне понадобилась одна ночь, и я выбрал «Интер». Лотито был первым, кому я об этом сообщил», - рассказал Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Лацио, Симоне Индзаги
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