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«Бенфика» намерена подписать Жоау Мариу

06 Июля 2021, 21:24,

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу близок к переходу в состав лиссабонских «орлов».

«Бенфика» собирается перехватить у «Спортинга» центрального полузащитника «Интера». После года, проведенного в стане «зелёно-белых» в аренде, Жоау Мариу должен был подписать постоянный контракт с чемпионами Примейры. Но как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, карьера 28-летнего португальца, вероятно, продолжится в другом месте.

«Бенфике» удалось ударить по рукам с футболистом центра поля, предложив тому оклад в 2 миллиона евро за сезон. Теперь гранду первенства Португалии осталось согласовать сделку с «Интером».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Интер Милан, Бенфика, Жоау Мариу
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