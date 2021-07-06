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​Сарри – о Пирло: «Эффект Гвардиолы: исключение приняли за правило»

06 Июля 2021, 18:50,

Экс-тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался по поводу того, что летом 2020 года его на тренерском мостике сменил Андреа Пирло, который на тот моментф не имел совсем никакого опыта работы тренером.

«Это всё эффект Гвардиолы, который в конечном итоге нанёс ущерб. Исключение приняли за правило, и теперь есть риск сжечь парней, которые могли бы стать отличными тренерами через пару лет.

О том выборе лучше спрашивать руководителей «Ювентуса», а не меня. Иногда существует риск помешать карьере молодых парней, которым нужно для начала набраться опыта», - высказался Сарри в ходе интервью для Sport Italia.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Маурицио Сарри, Андреа Пирло
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