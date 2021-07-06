​Кьеллини отказался от перехода в МЛС, когда в «Ювентус» вернулся Аллегри

Защитник Джорджо Кьеллини в ближайшее время должен подписать новый годичный контракт с «Ювентусом». По данным La Repubblica, Кьеллини в какой-то момент решил перебираться в МЛС, однако после возвращения на тренерский мостик «старой синьоры» Массимилиано Аллегри 36-летний футболист изменил своё решение.

Уже почти неделю Джорджо Кьеллини находится в статусе свободного агента после истечения срока трудового соглашения с «Ювентусом». В туринском клубе Кьеллини провёл 16 сезонов после трансфера из «Фиорентины».

Напомним, что Массимилиано Аллегри вернулся на тренерский мостик «Ювентуса» спустя два года после ухода.