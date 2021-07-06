​Коларов остаётся в «Интере»

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06 Июля 2021, 17:35,
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«Интер» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с опытным сербским защитником Александаром Коларовым. 35-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным на ближайший сезон.
Александар Коларов выступает за «Интер» с сентября прошлого года. За «нерадзурри» серб провёл 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Напомним, что в прошлом сезоне «Интер» стал чемпионом Италии, прервав гегемонию «Ювентуса», которая длилась на протяжении девяти лет. Несмотря на успех, Антонио Конте покинул тренерский мостик «нерадзурри».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Александар Коларов