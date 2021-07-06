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​Сарри: «Моё Скудетто в «Ювентусе» не оценили, зато теперь они отмечают четвёртое место»

06 Июля 2021, 15:17,

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри считает, что его результат в сезоне 2019/2020 в клубе не оценили по достоинству.

«Моё Скудетто в «Ювентусе» не оценили, это считалось чем-то само собой разумеющимся. Мы даже не отпраздновали завоевание чемпионского титула. Каждый пообедал самостоятельно. Зато теперь они отмечают четвёртое место. Возможно, сейчас в «Ювентусе» более благоприятные условия для тренерской работы», - высказался Сарри в интервью для Sport Italia.

Напомним, Маурицио Сарри летом 2020 года был уволен, и на его место пришёл Андреа Пирло.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Маурицио Сарри
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Комментарии (1)
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06 Июля 2021, 17:00

Курильщика понесло. Фу.

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