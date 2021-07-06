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Сарри: «Управлять Роналду непросто»

06 Июля 2021, 08:51,

Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри, ранее занимавший пост главного тренера туринского «Ювентуса», высказался о работе с португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Управлять этим футболистом непросто. У Роналду есть свои личные интересы, которые выходят за рамки команды. Однако за него говорит статистика, которую можно увидеть в конце каждого сезона», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.

Напомним, что действующее трудовое соглашение португальского нападающего со «старой синьорой» рассчитано до середины 2022 года.

В минувшем сезоне Серии А 36-летний голеадор провел 33 матча, забил 29 мячей и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Маурицио Сарри
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
06 Июля 2021, 09:54

Конечно, когда игрок экстра-класса, а уровень тренера ему не соответствует, то о каком управлении может идти речь?

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