Сарри: «Управлять Роналду непросто»

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06 Июля 2021, 08:51,
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Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри, ранее занимавший пост главного тренера туринского «Ювентуса», высказался о работе с португальским форвардом Криштиану Роналду.
«Управлять этим футболистом непросто. У Роналду есть свои личные интересы, которые выходят за рамки команды. Однако за него говорит статистика, которую можно увидеть в конце каждого сезона», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.
Напомним, что действующее трудовое соглашение португальского нападающего со «старой синьорой» рассчитано до середины 2022 года.
В минувшем сезоне Серии А 36-летний голеадор провел 33 матча, забил 29 мячей и сделал три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Маурицио Сарри
Конечно, когда игрок экстра-класса, а уровень тренера ему не соответствует, то о каком управлении может идти речь?