ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место

06 Июля 2021, 08:24,

На страницах портала Goal опубликован рейтинг претендентов на «Золотой мяч» в текущем году. Главным фаворитом, по мнению журналистов, является нападающий сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси.

Вторую строчку в представленном списке занимает форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. Топ-3 замыкает опорный полузащитник лондонского «Челси» Нголо Канте.

Стоит отметить, что португалец Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», занимает лишь седьмую позицию в рейтинге.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Месси провел 35 матчей, записав на свой счет 30 забитых мячей и девять голевых передач.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (9)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
San13
06 Июля 2021, 10:17

Ахахахаха, пригорело у ненавистников))))) Честно вообще похер кто там получит этот мячик, для меня Месси уже априори лучший в истории.

0
White_Shark
06 Июля 2021, 10:08

Месси??? Чтооо?
Уж я то за Лионеля топлю немного, но какой ему ЗМ в этом сезоне? Очнитесь.
Среди одних только финалистов ЛЧ куча народу, которые Месси переплюнули в сезоне.

0
Misha_diablo_football
06 Июля 2021, 10:22

Если выиграет Копу то тогда без шансов гном получит свой 7-ой(!) мячик....

0
KLINSMANN
06 Июля 2021, 10:05
Уахаха
30 000 рублей Получить Бонус для новичков ОлимпБет
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
2
sender
06 Июля 2021, 09:47
Это шутка такая или как?)
2
Fender1988
06 Июля 2021, 09:36
Да вы издеваетесь что ли?
3
ингерман
06 Июля 2021, 09:06

ай меци лючий.. прально в бабселонском цирке.. )))

2
Артур Измаилов
06 Июля 2021, 08:57

Уже купил? Когда уже посадят это карликовое коррумпированное посредство?

5
Sergo
06 Июля 2021, 08:39

на кону 4-ый липовый и всемировая мастурбация карликалюбов...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Зинченко исправился! Сборная Украины в овертайме переиграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Зинченко исправился! Сборная Украины в овертайме переиграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
​Черчесов высказался после заседания техкома РФС
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Салихова: «На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб»
Какие шансы у сборной России попасть на чемпионат мира-2022
Какие шансы у сборной России попасть на чемпионат мира-2022


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола