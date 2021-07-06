Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место

На страницах портала Goal опубликован рейтинг претендентов на «Золотой мяч» в текущем году. Главным фаворитом, по мнению журналистов, является нападающий сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси.

Вторую строчку в представленном списке занимает форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. Топ-3 замыкает опорный полузащитник лондонского «Челси» Нголо Канте.

Стоит отметить, что португалец Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», занимает лишь седьмую позицию в рейтинге.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Месси провел 35 матчей, записав на свой счет 30 забитых мячей и девять голевых передач.