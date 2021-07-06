Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место

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06 Июля 2021, 08:24,
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На страницах портала Goal опубликован рейтинг претендентов на «Золотой мяч» в текущем году. Главным фаворитом, по мнению журналистов, является нападающий сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси.
Вторую строчку в представленном списке занимает форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. Топ-3 замыкает опорный полузащитник лондонского «Челси» Нголо Канте.
Стоит отметить, что португалец Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», занимает лишь седьмую позицию в рейтинге.
В минувшем сезоне чемпионата Испании Месси провел 35 матчей, записав на свой счет 30 забитых мячей и девять голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси
Ахахахаха, пригорело у ненавистников))))) Честно вообще похер кто там получит этот мячик, для меня Месси уже априори лучший в истории.
Месси??? Чтооо?
Уж я то за Лионеля топлю немного, но какой ему ЗМ в этом сезоне? Очнитесь.
Среди одних только финалистов ЛЧ куча народу, которые Месси переплюнули в сезоне.
Если выиграет Копу то тогда без шансов гном получит свой 7-ой(!) мячик....
ай меци лючий.. прально в бабселонском цирке.. )))
Уже купил? Когда уже посадят это карликовое коррумпированное посредство?
на кону 4-ый липовый и всемировая мастурбация карликалюбов...