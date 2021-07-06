Малиновский будет прооперирован после Евро-2020

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский вынужден будет лечь под нож хирурга. У одноклубника Алексея Миранчука проблемы с грыжей живота, и футболисту ее прооперируют во время короткого летнего отпуска.

- У Руслана операция, а потом две недели нельзя абсолютно никаких нагрузок. В море тоже плавать нельзя, - сообщила жена футболиста Роксана Малиновская в «Инстаграме».

Напомним, что Малиновский был лучшим игроком «Аталанты» в весенней части сезона, но на чемпионате Европы не смог ничем запомниться и вовсе оказался вне заявки на матч 1/4 финала против англичан (0:4).