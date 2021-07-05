Мертенс перенёс операцию на плече

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс перенёс операцию на левом плече, передаёт пресс-служба клуба.

Сообщается, что на восстановление игроку понадобится 2-3 недели, после чего он начнёт процесс реабилитации.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету бельгийца 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил десять голов и отдал девять результативных передач.

Также Мертенс вместе со сборной Бельгии дошел до четвертьфинала Евро-2020, в котором его команда уступила сборной Италии со счетом 1:2. Сам игрок провёл на турнире четыре матча и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес продолжит работать с командой, несмотря на вылет из чемпионата Европы.