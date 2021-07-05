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Мертенс перенёс операцию на плече

05 Июля 2021, 22:12,

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс перенёс операцию на левом плече, передаёт пресс-служба клуба.

Сообщается, что на восстановление игроку понадобится 2-3 недели, после чего он начнёт процесс реабилитации. 

Напомним, что в прошлом сезоне на счету бельгийца 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил десять голов и отдал девять результативных передач.

Также Мертенс вместе со сборной Бельгии дошел до четвертьфинала Евро-2020, в котором его команда уступила сборной Италии со счетом 1:2. Сам игрок провёл на турнире четыре матча и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес продолжит работать с командойнесмотря на вылет из чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Наполи, Дрис Мертенс
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