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«Сассуоло» нашёл замену Локателли

05 Июля 2021, 21:04,

«Сассуоло» нашел замену уходящему в «Ювентус» Мануэлю Локателли, сообщает Sky Sport Italia.

«Сассуоло» нацелился на молодого нападающего бразильского «Палмейраса» Габриэля Верона.

Сумма отступных в контракте 18-летнего футболиста составляет 53 миллионов евро, но в «Сассуоло» надеются, что цену на молодого таланта удастся сбить до показателя в районе 15 миллионов.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в подписании нападающего, чей контракт истекает в июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что Мануэль Локателли присоединится к «Ювентусу» через несколько дней.

23-летний Локателли в прошлой кампании итальянской Серии А провел за «Сассуоло» 34 матча, отметился 4 голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Сассуоло, Палмейрас, Мануэль Локателли
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