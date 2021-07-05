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Де Лаурентис: «Инсинье? Всё зависит только от него»

05 Июля 2021, 20:17,

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис оказал давление на нападающего команды Лоренцо Инсинье, сказав, что выбор о месте продолжения карьеры лежит только на футболисте. Об этом сообщает Football Italia.

Контракт итальянского нападающего с «Наполи» истекает в июне 2022 года.

«Наполи» еще не назначал встречу с агентом игрока, но самая большая проблема может заключаться в том, что Инсинье хочет повышения заработной платы, в то время как клуб может предложить игроку условия хуже, чем в старом соглашении.

«Инсинье - представитель академии клуба, и будущее зависит от него», - сказал де Лаурентис.

«Если он устал от Неаполя и хочет объехать Европу, это его выбор, а не наш».

Сообщается, что «Барселона» и «Тоттенхэм» связались с агентом Инсинье, чтобы обсудить потенциальный переезд 30-летнего футболиста.

Однако официальные переговоры между клубами еще не начались, а Инсинье сказал, что не торопится обсуждать новую сделку с неаполитанским клубом, поскольку хочет сосредоточиться на выступлениях за сборную Италии на Евро-2020.

«Я осуществил свою мечту - сыграть за «Наполи» и стать капитаном команды. Я более чем счастлив. Сейчас я сосредоточен на Евро, а потом поговорю с клубом», - сказал Инсинье.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Барселона, Тоттенхэм, Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Аурелио Де Лаурентис, Лоренцо Инсинье
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