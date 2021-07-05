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Роналду хотел бы продлить контракт с «Ювентусом»

05 Июля 2021, 19:27,

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш сообщил «Ювентусу», что португальский футболист хотел бы продлить свой контракт. Об этом сообщает FourFourTwo.

В последние месяцы будущее 36-летнего футболиста было предметом множества обсуждений, и до конца его контракта с «Ювентусом» осталось меньше года.

Мендеш предложил продлить контракт игрока с титанами Серии А ещё на сезон, что свяжет его с клубом до 2023 года.

Издание сообщает, что у Роналду за последние два месяца были варианты с «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», но ни один из клубов, похоже, не в состоянии подписать пятикратного обладателя «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Жорже Мендеш
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