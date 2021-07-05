В «Наполи» отреагировали на слухи об уходе Инсинье

Владелец «Наполи» Аурелио де Лаурентис отреагировал на информацию о возможном уходе вингера Лоренцо Инсинье. Интерес к футболисту проявляют каталонская «Барселона» и лондонский «Тоттенхэм».

«Лоренцо - воспитанник нашего клуба. Если же он устал от «Наполи» и хочет сменить обстановку - это его решение», - приводит слова руководителя сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

30-летний Инсинье защищает цвета неаполитанского коллектива с 2009 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до середины 2022 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Лоренцо провел 35 поединков, записав себе в актив 19 забитых мячей и семь результативных передач.