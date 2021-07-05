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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Наполи» предложит Инсинье новый контракт

05 Июля 2021, 13:14,

Атакующий полузащитник сборной Италии Лоренцо Инсинье может остаться в «Наполи», несмотря на интерес «Тоттенхэма» и «Барселоны».

По сообщениям Corriere dello Sport, руководство неаполитанского клуба планирует предложить 30-летнему вингеру новый контракт после завершения чемпионата Европы - 2020. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до середины 2022 года.

В настоящий момент Инсинье выступает за сборную Италии на Евро. «Скуадра адзурра» пробилась в полуфинал турнира, где встретится с командой Испании.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Лоренцо провел 35 поединков, забил 19 голов и сделал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Лоренцо Инсинье
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