«Наполи» предложит Инсинье новый контракт

Атакующий полузащитник сборной Италии Лоренцо Инсинье может остаться в «Наполи», несмотря на интерес «Тоттенхэма» и «Барселоны».

По сообщениям Corriere dello Sport, руководство неаполитанского клуба планирует предложить 30-летнему вингеру новый контракт после завершения чемпионата Европы - 2020. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до середины 2022 года.

В настоящий момент Инсинье выступает за сборную Италии на Евро. «Скуадра адзурра» пробилась в полуфинал турнира, где встретится с командой Испании.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Лоренцо провел 35 поединков, забил 19 голов и сделал семь результативных передач.