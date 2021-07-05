Рибери планирует играть до 40 лет

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05 Июля 2021, 12:14,
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Опытный французский вингер Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Фиорентины», ждет предложений. Об этом информирует SportBild.
Согласно сведениям источника, в настоящий момент 38-летний ветеран находится в Мюнхене со своей семьей. Игрок готов рассмотреть различные варианты трудоустройства. Франк не планирует завершать карьеру до 40 лет.
Напомним, что Рибери выступал за флорентийский коллектив с 2019 года. До этого он на протяжении 12 лет играл в составе мюнхенской «Баварии».
В прошлом сезоне Серии А француз провел 29 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Франк Рибери