Рибери планирует играть до 40 лет

Опытный французский вингер Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Фиорентины», ждет предложений. Об этом информирует SportBild.

Согласно сведениям источника, в настоящий момент 38-летний ветеран находится в Мюнхене со своей семьей. Игрок готов рассмотреть различные варианты трудоустройства. Франк не планирует завершать карьеру до 40 лет.

Напомним, что Рибери выступал за флорентийский коллектив с 2019 года. До этого он на протяжении 12 лет играл в составе мюнхенской «Баварии».

В прошлом сезоне Серии А француз провел 29 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.