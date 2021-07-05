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Локателли станет игроком «Ювентуса» в течение трёх дней

05 Июля 2021, 09:44,

Лидер «Сассуоло» Мануэль Локателли, выступающий за сборную Италии на чемпионате Европы - 2020, близок к смене клубной прописки.

Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, новым местом работы футболиста станет туринский «Ювентус». Ожидается, что в течение ближайших трех дней стороны подпишут трудовое соглашение. Сумма потенциальной сделки оценивается в 40 миллионов евро.

Локателли подпишет со «старой синьорой» долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2026 года. Заработная плата игрока составит три миллиона евро.

В прошлом сезоне Серии А Мануэль провел 34 поединка, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Мануэль Локателли
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