Локателли станет игроком «Ювентуса» в течение трёх дней

Лидер «Сассуоло» Мануэль Локателли, выступающий за сборную Италии на чемпионате Европы - 2020, близок к смене клубной прописки.

Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, новым местом работы футболиста станет туринский «Ювентус». Ожидается, что в течение ближайших трех дней стороны подпишут трудовое соглашение. Сумма потенциальной сделки оценивается в 40 миллионов евро.

Локателли подпишет со «старой синьорой» долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2026 года. Заработная плата игрока составит три миллиона евро.

В прошлом сезоне Серии А Мануэль провел 34 поединка, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.