ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Проведение матчей в итальянской Серии А обретёт новый формат

04 Июля 2021, 21:47,

Матчи Серии А в сезоне 2021/22 будут проходить в формате, отличном от формата предыдущих кампаний. В Италии воплотят практику, используемую в других топ-чемпионатах.

Традиционно в Италии все команды играли друг с другом в первой половине сезона, а затем играли на поле соперника во второй половине сезона, причем игры проводились в том же порядке в обеих его частях, что означает, что первый и 19-й туры идентичны, как и туры 20 и 38.

После заседания совета лиги в было объявлено, что Серия А изменит структуру проведения матчей в сезоне 2021/22, сообщает Forza Italian Football.

Вместо того, чтобы следовать тому же порядку, что и в первой половине сезона, матчи  второй половины кампании будут перетасованы.

Критерий проведения подобной жеребьевки заключается в том, что две команды не смогут снова сыграть друг с другом на протяжении восьми туров после очной встречи.

Этот новый формат календаря уже реализован в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и Лиге 1 во Франции.

1
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Серия А
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
devito792@gmail.com
04 Июля 2021, 22:22
Не плохо, интерес возрастёт.
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола