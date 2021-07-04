Проведение матчей в итальянской Серии А обретёт новый формат

Матчи Серии А в сезоне 2021/22 будут проходить в формате, отличном от формата предыдущих кампаний. В Италии воплотят практику, используемую в других топ-чемпионатах.

Традиционно в Италии все команды играли друг с другом в первой половине сезона, а затем играли на поле соперника во второй половине сезона, причем игры проводились в том же порядке в обеих его частях, что означает, что первый и 19-й туры идентичны, как и туры 20 и 38.

После заседания совета лиги в было объявлено, что Серия А изменит структуру проведения матчей в сезоне 2021/22, сообщает Forza Italian Football.

Вместо того, чтобы следовать тому же порядку, что и в первой половине сезона, матчи второй половины кампании будут перетасованы.

Критерий проведения подобной жеребьевки заключается в том, что две команды не смогут снова сыграть друг с другом на протяжении восьми туров после очной встречи.

Этот новый формат календаря уже реализован в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и Лиге 1 во Франции.