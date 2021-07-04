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«Рома» рассматривает варианты для замены Спинаццолы

04 Июля 2021, 21:31,

В связи с потерей Леандро Спинаццолы из-за травмы, полученной в матче четвертьфинала Евро-2020, «Рома» находится в поиске вариантов для замены игрока.

Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги является фаворитом на замену Спинаццоле, по данным Sky Sport Italia.

У Бираги тот же агент, что и у полузащитника «Ромы» Джордана Верету, и это может облегчить сделку. Возможность взять Бираги в аренду с правом выкупа делает его одним из первых в шорт-листе Ромы на замену Спинаццоле.

Маркос Алонсо из «Челси» - еще один вариант, но «джаллоросси» нужно, чтобы «синие» выплатили часть его зарплаты. Эмерсон Палмьери, который, как ожидается, заменит Спинаццолу в матче против сборной Испании на Евро-2020, является еще одним вариантом, учитывая, что его контракт истекает в июне 2022 года.

В то же время утверждается, что Маркос Алонсо и Бираги - главные варианты для «джаллоросси».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Рома, Леонардо Спинаццола
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