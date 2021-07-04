Тьяго Мотта может стать главным тренером ​«Специи»

Бывший полузащитник сборной Италии Тьяго Мотта может возглавить «Специю», передаёт Sky Sport. Сообщается, что произойти это может уже в ближайшее время.

Напомним, что предыдущий тренер «Специи» Винченцо Итальяно, который работал с командой на протяжении двух последних лет, недавно возглавил «Фиорентину». В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 15-е место в Серии А.

Тьяго Мотта известен по выступлениям за «ПСЖ», «Интер», «Дженоа», «Атлетико» и «Барселону». После завершении карьеры футболиста экс-игрок сборной Италии стал тренером и возглавил молодёжную команду «ПСЖ» до 19 лет. В период с октября по декабрь 2019 года тренировал итальянский «Дженоа».