Тьяго Мотта может стать главным тренером ​«Специи»

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04 Июля 2021, 20:46,
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Бывший полузащитник сборной Италии Тьяго Мотта может возглавить «Специю», передаёт Sky Sport. Сообщается, что произойти это может уже в ближайшее время.
Напомним, что предыдущий тренер «Специи» Винченцо Итальяно, который работал с командой на протяжении двух последних лет, недавно возглавил «Фиорентину». В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 15-е место в Серии А.
Тьяго Мотта известен по выступлениям за «ПСЖ», «Интер», «Дженоа», «Атлетико» и «Барселону». После завершении карьеры футболиста экс-игрок сборной Италии стал тренером и возглавил молодёжную команду «ПСЖ» до 19 лет. В период с октября по декабрь 2019 года тренировал итальянский «Дженоа».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Тьяго Мотта, Специя