Симоне Индзаги будет представлен новым тренером «Интера» 7 июля

«Интер» готов к рестарту сезона и запланировал представить нового тренера Симоне Индзаги 7 июля на «Сан-Сиро», сообщает Football Italia.

Перед тренером была поставлена задача заменить на посту Антонио Конте, вернувшего клубу скудетто впервые с 2010 года.

Генеральный директор Джузеппе Маротта и Индзаги встретятся с журналистами на «Джузеппе Меацца», после чего команда вернётся к тренировкам.

Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на некоторых футболистов, участвующих в матчах чемпионата Европы: Алессандро Бастони и Николо Барелла входят в состав сборной Италии, вышедшей в полуфинал турнира, и в настоящее время готовятся ко встрече со сборной Испании.