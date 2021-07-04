Симоне Индзаги будет представлен новым тренером «Интера» 7 июля

|
04 Июля 2021, 20:33,
|
|
«Интер» готов к рестарту сезона и запланировал представить нового тренера Симоне Индзаги 7 июля на «Сан-Сиро», сообщает Football Italia.
Перед тренером была поставлена задача заменить на посту Антонио Конте, вернувшего клубу скудетто впервые с 2010 года.
Генеральный директор Джузеппе Маротта и Индзаги встретятся с журналистами на «Джузеппе Меацца», после чего команда вернётся к тренировкам.
Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на некоторых футболистов, участвующих в матчах чемпионата Европы: Алессандро Бастони и Николо Барелла входят в состав сборной Италии, вышедшей в полуфинал турнира, и в настоящее время готовятся ко встрече со сборной Испании.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Интер Милан, Симоне Индзаги