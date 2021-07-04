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Угонщик авто эль-Шаарави подал в суд на футболиста

04 Июля 2021, 18:47,

12 февраля вингер «Ромы» Стефан эль-Шаарави играл в видеоигры в гостях у Алессио Черчи. Футболист заметил, как кто-то копошится у его «Ламборгини», и выбежал на улицу. 30-летний вор успел разбить стекло и пытался угнать авто. В то же время ему не удалось убежать от эль-Шаарави, который оставил преступника в подкате и вызвал полицию.

Вору назначили срок в год и четыре месяца заключения, но он пожаловался на травмы, полученные в конфликте с футболистом, сообщает Corriere della Sera.

Адвокат эль-Шаарави заявил, что не стоит верить словам преступника, а также пообещал, что Стефан сделает заявление прессе после допроса, который наверняка состоится в этом месяце.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Стефан Эль-Шаарави
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