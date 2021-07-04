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«Марсель» арендовал Юндера у «Ромы»

04 Июля 2021, 17:49,

«Марсель» согласовал условия арендной сделки по футболисту «Ромы» Дженгизу Юндеру. Полузащитник прошел медосмотр и после этого подписал контракт с представителями Лиги 1, у которых есть право выкупа игрока.

Юндер провел три сезона в Италии, отыграв 88 матчей, из которых 14 в еврокубках, и забил 17 голов в составе «волков». Прошлый сезон он провел в Премьер-лиге Англии (19 матчей).

Ранее турецкий футболист выражал восторг по поводу появления в «Роме» Жозе Моуринью.

23-летний Дженгиз Юндер оценивается в 18 млн евро. Его основное амплуа: правый вингер, также он может играть в середине поля с прицелом на атаку.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Марсель, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Дженгиз Юндер
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