«Марсель» арендовал Юндера у «Ромы»

«Марсель» согласовал условия арендной сделки по футболисту «Ромы» Дженгизу Юндеру. Полузащитник прошел медосмотр и после этого подписал контракт с представителями Лиги 1, у которых есть право выкупа игрока.

Юндер провел три сезона в Италии, отыграв 88 матчей, из которых 14 в еврокубках, и забил 17 голов в составе «волков». Прошлый сезон он провел в Премьер-лиге Англии (19 матчей).

Ранее турецкий футболист выражал восторг по поводу появления в «Роме» Жозе Моуринью.

23-летний Дженгиз Юндер оценивается в 18 млн евро. Его основное амплуа: правый вингер, также он может играть в середине поля с прицелом на атаку.