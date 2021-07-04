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Иско интересен «Милану»

04 Июля 2021, 17:31,

«Милан» может провести генеральную закупку в стане «Реала» во время текущего трансферного окна. Помимо Брахима Диаса итальянскую команду интересуют Альваро Одриосола, Дани Себальос и Лука Йович. В поле зрения клуба так же попал Иско. «Милан» видит в уроженце Малаги хороший вариант для замены Хакана Чалханоглу, который недавно ушел в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

У 29-летнего Иско контракт заканчивается в 2022 году, и зимой игрок уже хотел покинуть «Реал» Мадрид. Футболист ожидает разговора с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти. Известно одно: у «Реала» не возникнет проблем с продажей Иско.

В минувшем сезоне Иско провел 25 матчей в чемпионате Испании, отметившись двумя ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Реал Мадрид, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Иско
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