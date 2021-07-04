​Моуринью: «Я был жертвой самого себя»

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу своей тренерской работы, в которой были не только большие успехи, но и громкие неудачи.

«В некотором роде я был жертвой самого себя. Если бы я мог, я бы этого никогда не повторил. Я побеждал, побеждал и побеждал. Я вошёл в динамику, при которой отсутствие победы казалось для меня концом света.

В силу своей личности я всё всегда делал для того, чтобы побеждать. Я попадал в ситуации, когда побеждать было сложно. Для многих тренеров отсутствие побед было бы чем-то приемлемым, но для меня это казалось провалом», - приводит слова Моуринью португальский Record, ссылаясь на книгу друга тренера Жоау Габриэля «Держите себя сумасшедшим и голодным».