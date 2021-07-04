​Роналду хочет продлить контракт с «Ювентусом»

Агент звёздного форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Жорже Мендеш сообщил клубу о желании игрока продлить контракт ещё на один год – до конца июня 2023 года. Об этом на своих страницах сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринский клуб взял время на раздумья, учитывая тот факт, что Роналду является самым высокооплачиваемым игроком команды. В «Ювентусе» знают, что в последнее время Мендеш предлагал Криштиану «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», однако эти клубы в настоящий момент не заинтересованы в португальце.

Напомним, что Криштиану Роналду играет за «Ювентус» с 2018 года.