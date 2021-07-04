​«Сампдория» объявила имя нового тренера

«Сампдория» посредством своего официального сайта объявила имя нового главного тренера команды. Им стал 45-летний итальянский специалист Роберто Д’Аверса. Он подписал трудовое соглашение на два ближайших сезона.

Вторую часть сезона 2020/2021 Д’Аверса провёл на тренерском мостике «Пармы». В 23 матчах команда смогла отпраздновать только одну победу и, как следствие, понизилась в классе до Серии В.

Напомним, ранее тренерское кресло в «Сампдории» занимал известный специалист Клаудио Раньери. Он оставил клуб по завершению прошлого сезона.