​«Кальяри» представил Стротмана с помощью фрагмента из фильма «Один дома 2»

Голландский полузащитник Кевин Стротман ближайший сезон проведёт в «Кальяри». Итальянский клуб объявил об аренде футболиста у «Марселя». «Красно-синие» забавно представили Стротмана с помощью фрагмента из второй части известного фильма «Один дома». Речь идёт о моменте, когда семья по прилёту во Флориду обнаруживает пропажу ребёнка по имени Кевин. После просмотра этого фрагмента Стротман поворачивается к камере и говорит: «Кевин здесь».

Отметим, что вторую часть прошлого сезона Кевин Стротман тоже проводил в аренде в итальянском клубе – в «Дженоа». Также в Серии А хавбек в своё время выступал за «Рому».