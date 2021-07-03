Моуринью: «Даже на заправках мне говорят, какого игрока нужно ставить в состав»

Жозе Моуринью в своей колонке на The Sun высказался о жизни футбольного тренера.

«У тренеров есть два телефона. Один из них иногда тренер отключает, оставляя только тот, который доступен для его семьи и друзей – тех людей, которые не станут говорить с тобой о футболе.

Даже на заправках мне говорят, какого игрока нужно ставить в состав. И ты просто думаешь: «Оставь меня в покое», - написал Моуринью.

Напомним, что в пятницу Жозе Моуринью прибыл в Рим. На днях португалец начнёт предсезонную подготовку во главе «Ромы».

Ранее Жозе Моуринью показал, как болельщики «Ромы» поприветствовали его по приезду в итальянскую столицу.