​Кьеллини останется в «Ювентусе»

Защитник Джорджо Кьеллини теперь играет на чемпионате Европы в статусе свободного агента, который он обрёл в первый день июля. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, Кьеллини в обозримом будущем подпишет новый контракт с «Ювентусом». Сделка с 36-летним футболистом будет рассчитана на один сезон.

Джорджо Кьеллини выступает за «Ювентус» с лета 2005 года после перехода из «Фиорентины». С тех пор защитник провёл за «старую синьору» 535 матчей и забил 36 голов.

Напомним, что сборная Италии с Джорджо Кьеллини в составе в пятницу пробилась в полуфинал чемпионата Европы.