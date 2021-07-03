​Кьеллини останется в «Ювентусе»

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03 Июля 2021, 20:05,
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Защитник Джорджо Кьеллини теперь играет на чемпионате Европы в статусе свободного агента, который он обрёл в первый день июля. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, Кьеллини в обозримом будущем подпишет новый контракт с «Ювентусом». Сделка с 36-летним футболистом будет рассчитана на один сезон.
Джорджо Кьеллини выступает за «Ювентус» с лета 2005 года после перехода из «Фиорентины». С тех пор защитник провёл за «старую синьору» 535 матчей и забил 36 голов.
Напомним, что сборная Италии с Джорджо Кьеллини в составе в пятницу пробилась в полуфинал чемпионата Европы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини