​Трезеге: «У Роналду были проблемы в отношениях с некоторыми игроками «Ювентуса»

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03 Июля 2021, 18:41,
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Известный в прошлом футболист Давид Трезеге, который на прошлой неделе оставил должность посла «Ювентуса», дал понять, что у Криштиану Роналду были проблемы в отношениях с другими игроками команды.
«Это был лучший трансфер «Ювентуса», никто этого не ожидал. У Роналду были проблемы с некоторыми партнёрами, и вы могли это наблюдать, но он забил 100 голов. Думаю, никто не управлял Роналду лучше, чем это делал Зинедин Зидан. Возможно, в какой-то момент в «Ювентусе» пропал диалог. Есть футболисты, против которых нельзя идти, потому что они помогают вам побеждать. Криштиану – один из таких футболистов», - высказался Трезеге для La Gazzetta dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Давид Трезеге