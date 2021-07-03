«Кальяри» объявил об аренде Стротмана

Голландский полузащитник Кевин Стротман перешел из «Марселя» в «Кальяри». Итальянский клуб посредством своего официального твиттер-аккаунта отрапортовал об аренде 31-летнего исполнителя на один сезон.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона Стротман на правах аренды защищал цвета другого итальянского клуба - «Дженоа». Кевин провел в составе генуэзского коллектива 18 поединков, в которых отдал четыре голевые передачи и получил семь желтых карточек.

В минувшем розыгрыше Серии А «Кальяри» финишировал на 16 месте в турнирной таблице.