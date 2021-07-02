«Сассуоло» не намерен продавать Берарди, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди, скорее всего, останется в своём нынешнем клубе, передаёт Goal. Сообщается, что руководители клуба не намерены отпускать своего лидера, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что руководство намерено сделать Берарди «символом» клуба. Сам игрок тоже хочет остаться в нынешнем коллективе.

Напомним, что сейчас футболист находится в расположении сборной Италии на Евро-2020, вместе с которой готовится к матчу 1/4 финала против сборной Бельгии.

В составе «Сассуоло» Берарди провёл 291 матч, в которых забил 105 голов и отдал 67 результативных передач.