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«Сассуоло» не намерен продавать Берарди, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

02 Июля 2021, 22:00,

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди, скорее всего, останется в своём нынешнем клубе, передаёт Goal. Сообщается, что руководители клуба не намерены отпускать своего лидера, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что руководство намерено сделать Берарди «символом» клуба. Сам игрок тоже хочет остаться в нынешнем коллективе.

Напомним, что сейчас футболист находится в расположении сборной Италии на Евро-2020, вместе с которой готовится к матчу 1/4 финала против сборной Бельгии.

В составе «Сассуоло» Берарди провёл 291 матч, в которых забил 105 голов и отдал 67 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ливерпуль, Тоттенхэм, Сассуоло, Доменико Берарди
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