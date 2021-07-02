«Аталанта» подписала Хуана Муссо

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02 Июля 2021, 19:42,
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«Аталанта» завершила подписание контракта с аргентинским голкипером «Удинезе» Хуаном Муссо.
Переговоры с Муссо длились в течение нескольких недель, клуб стремился найти замену Пьерлуиджи Голлини, и сделка наконец была совершена.
Муссо, ранее игравший в «Удинезе», подписал четырехлетний контракт с бергамасками.
Всего за время пребывания в «Удинезе» голкипер провел 104 матча, сохранив свои ворота сухими в 29 из них. 27-летний футболист выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки в Бразилии.
В связи с трансфером Муссо, Марко Спортьелло может покинуть «Аталанту». Игрока активно связывают с «Ромой».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
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