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«Аталанта» подписала Хуана Муссо

02 Июля 2021, 19:42,

«Аталанта» завершила подписание контракта с аргентинским голкипером «Удинезе» Хуаном Муссо. 

Переговоры с Муссо длились в течение нескольких недель, клуб стремился найти замену Пьерлуиджи Голлини, и сделка наконец была совершена. 

Муссо, ранее игравший в «Удинезе», подписал четырехлетний контракт с бергамасками. 

Всего за время пребывания в «Удинезе» голкипер провел 104 матча, сохранив свои ворота сухими в 29 из них. 27-летний футболист выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки в Бразилии.

В связи с трансфером Муссо, Марко Спортьелло может покинуть «Аталанту». Игрока активно связывают с «Ромой». 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Удинезе, Аталанта, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Хуан Муссо
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