«Аталанта» подписала Хуана Муссо

«Аталанта» завершила подписание контракта с аргентинским голкипером «Удинезе» Хуаном Муссо.

Переговоры с Муссо длились в течение нескольких недель, клуб стремился найти замену Пьерлуиджи Голлини, и сделка наконец была совершена.

Муссо, ранее игравший в «Удинезе», подписал четырехлетний контракт с бергамасками.

Всего за время пребывания в «Удинезе» голкипер провел 104 матча, сохранив свои ворота сухими в 29 из них. 27-летний футболист выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки в Бразилии.

В связи с трансфером Муссо, Марко Спортьелло может покинуть «Аталанту». Игрока активно связывают с «Ромой».