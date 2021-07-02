​Моуринью показал, как его приветствовали фанаты «Ромы»

|
02 Июля 2021, 17:44,
|
|
В пятницу Жозе Моуринью прибыл в Рим. Уже через несколько дней он начнёт готовить «Рому» к новому сезону. Пока же Особенный опубликовал видео на своей страничке в «Инстаграме». Португальский тренер показал, как его встречали болельщики римского клуба после прилёта в итальянскую столицу.
Напомним, Жозе Моуринью на тренерском мостике «Ромы» сменил своего соотечественника Паулу Фонсеку. По итогам прошлого сезона римляне заняли только четвёртое место в Серии А и пробились лишь в Лигу конференций – запускаемый третий клубный турнир под эгидой УЕФА.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Жозе Моуринью