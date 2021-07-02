​Моуринью показал, как его приветствовали фанаты «Ромы»

В пятницу Жозе Моуринью прибыл в Рим. Уже через несколько дней он начнёт готовить «Рому» к новому сезону. Пока же Особенный опубликовал видео на своей страничке в «Инстаграме». Португальский тренер показал, как его встречали болельщики римского клуба после прилёта в итальянскую столицу.

Напомним, Жозе Моуринью на тренерском мостике «Ромы» сменил своего соотечественника Паулу Фонсеку. По итогам прошлого сезона римляне заняли только четвёртое место в Серии А и пробились лишь в Лигу конференций – запускаемый третий клубный турнир под эгидой УЕФА.