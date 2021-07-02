Миланский «Интер» готовит новый контракт для Брозовича

«Интер» готов начать переговоры по новому контракту с Марсело Брозовичем, сообщает Tuttosport .

«Нерадзурри» планируют встретиться с игроком сборной Хорватии, когда 28-летний игрок вернется в Милан.

Также сообщается, что в связи с недавним приобретением Хакана Чалханоглу, Брозович требует от «Интера» существенного повышения зарплаты.

В прошлом сезоне хорват отыграл 33 матча в Серии А и помог «нерадзурри» выиграть первое скудетто за 11 лет.

В настоящее время Брозович получает по контракту 3,5 миллиона евро в год, «Интер» готов предложить игроку новую сделку на сумму 5 миллионов евро в год.