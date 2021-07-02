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​Моуринью прилетел в Рим, за штурвалом самолёта был владелец «Ромы»

02 Июля 2021, 16:33,

Во второй день июля Жозе Моуринью прилетел в Рим. Как сообщает итальянский Sky, за штурвалом реактивного самолёта лично находился владелец «Ромы» Дэн Фридкин.

В аэропорту Жозе Моуринью встретили около 500 фанатов. Португальский специалист теперь отправится на базу «Ромы» и отбудет там пятидневный карантин. 6 июля под руководством Моуринью римская команда начнёт предсезонную подготовку.

Напомним, что о назначении Жозе Моуринью главным тренером «Ромы» в сезоне 2021/2022 было объявлено ещё в мае. В своё время португалец уже работал в Италии, возглавляя миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Жозе Моуринью
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