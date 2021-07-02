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Назван заработок Роналду и Месси в «Инстаграме»

02 Июля 2021, 08:34,

Стало известно, сколько зарабатывает португальский нападающий Криштиану Роналду благодаря своему инстаграм-аккаунту. Согласно сведениям BBC, за одну рекламную публикацию 36-летний форвард туринского «Ювентуса» получает порядка 1,35 миллиона евро.

Также стал известен заработок аргентинца Лионеля Месси. За пост в «Инстаграме» лидер каталонской «Барселоны» получает 930 тысяч евро.

Напомним, что контракт Роналду с «Ювентусом» истекает летом следующего года. Ранее сообщалось о возможном трансфере игрока в другой клуб. Что касается Месси, то 1 июля он стал свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
02 Июля 2021, 09:20

Кто как себя монетизирует, тот так и проявляет себя на футбольном поле :) Всё логично!

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