​Директор «Ювентуса» ответил на вопрос о трансферных планах клуба

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини ответил на вопрос о планах клуба на трансферное лето.

«В последние сезоны мы делали важные инвестиции, которые позволили нам начать сезон с конкурентоспособной командой. Сейчас мы даже можем не проводить трансферную кампанию, поскольку считаем, что наша команда способна конкурировать. Наша идея – это наш тренер.

Конечно, мы знаем, что что-то можно улучшить, но это не значит, что это произойдёт. У нас есть план постепенного усиления команды на многие годы, но, прежде всего, нам нужно дождаться, пока сыграют инвестиции, которые мы уже сделали», - сказал Керубини на пресс-конференции.