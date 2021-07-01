​Санчес готов пойти на снижение зарплаты ради нового контракта с «Интером»

Чилийский форвард Алексис Санчес готов пойти на снижение заработной платы, чтобы подписать с «Интером» новый контракт, который будет рассчитан до конца сезона 2023/2024. Об этом на своих страницах сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, заработная плата Санчеса снизится с 7 до чуть менее 5 миллионов евро за сезон.

Алексис Санчес выступает за «Интер» с лета 2019 года. В 70 матчах за «нерадзурри» во всех соревнованиях чилиец записал на свой счёт 11 забитых голов и 18 результативных передач на партнёров.