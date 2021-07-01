​В «Ювентусе» высказались о будущем Роналду

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини высказался по поводу регулярно появляющихся в СМИ слухов относительно будущего звёздного форварда команды Криштиану Роналду.

«Что касается слухов о возможном трансфере, то никаких сигналов от Криштиану Роналду не поступало. В прошлом сезоне Роналду забил 36 голов в 44 матчах. Цифры не всегда говорят обо всём, но обычно скрывают много правды. Мы рады, что Криштиану присоединится к команде, как только завершит свой отпуск», - приводит Football Italia слова Керубини с пресс-конференции.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» рассчитан до завершения следующего сезона.