Джеко интересен «Интеру» и «Ювентусу»

Боснийский нападающий «Ромы» Эдин Джеко может сменить клубную прописку.

На нападающего претендуют «Интер» и «Ювентус», а также турецкий «Бешикташ».

Отмечается, что итальянские клубы по причине финансовых трудностей могут предложить «Роме» лишь обмен, тогда как римляне готовы рассматривать только «серьёзные предложения», сообщает Sport Mediaset.

Сообщается, что решение о будущем Джеко будет принимать главный тренер Жозе Моуринью.

В прошедшем сезоне Эдин Джеко отличился семью голами в 27 проведенных матчах.

Ранее Эдин Джеко также мог покинуть «Рому», однако его трансфер в «Ювентус» так и не состоялся.