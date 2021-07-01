Джеко интересен «Интеру» и «Ювентусу»

|
01 Июля 2021, 16:02,
|
|
Боснийский нападающий «Ромы» Эдин Джеко может сменить клубную прописку.
На нападающего претендуют «Интер» и «Ювентус», а также турецкий «Бешикташ».
Отмечается, что итальянские клубы по причине финансовых трудностей могут предложить «Роме» лишь обмен, тогда как римляне готовы рассматривать только «серьёзные предложения», сообщает Sport Mediaset.
Сообщается, что решение о будущем Джеко будет принимать главный тренер Жозе Моуринью.
В прошедшем сезоне Эдин Джеко отличился семью голами в 27 проведенных матчах.
Ранее Эдин Джеко также мог покинуть «Рому», однако его трансфер в «Ювентус» так и не состоялся.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Рома, Жозе Моуринью, Эдин Джеко