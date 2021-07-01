Серхи Роберто попал в сферу интересов «Интера»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может оказаться в Серии А, пишет Mundo Deportivo. Сообщается, что в услугах игрока заинтересован «Интер».

Контракт испанца с «Барселоной» истекает через год, поэтому чемпионы Италии надеются подписать Роберто по хорошей цене. На данный момент руководство «Интера» собирает информацию о футболисте.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Манчестер Сити» подписать игрока. Команда Гвардиолы раньше проявляла интерес к футболисту.

В прошлом сезоне Серхи Роберто провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.