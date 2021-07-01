Юндер близок к переходу в «Марсель»

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Юндер в ближайшее время станет игроком «Марселя», передаёт Goal. Сообщается, что трансфер турецкого клуба обойдётся французам в 10 миллионов евро.

Сам игрок заинтересован в уходе из «Ромы». Последний сезон он провёл в аренде «Лестере», однако тот период нельзя назвать удачным в карьере полузащитника. Юндер провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Также игрок был в составе сборной Турции на Евро-2020, которая проиграла во всех трёх матчах в группе.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи близок к переходу в «Марсель».