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Юндер близок к переходу в «Марсель»

01 Июля 2021, 14:43,

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Юндер в ближайшее время станет игроком «Марселя», передаёт Goal. Сообщается, что трансфер турецкого клуба обойдётся французам в 10 миллионов евро.

Сам игрок заинтересован в уходе из «Ромы». Последний сезон он провёл в аренде «Лестере», однако тот период нельзя назвать удачным в карьере полузащитника. Юндер провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Также игрок был в составе сборной Турции на Евро-2020, которая проиграла во всех трёх матчах в группе.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи близок к переходу в «Марсель».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Рома, Марсель, Трансферы футбола - лето 2021, Дженгиз Юндер
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