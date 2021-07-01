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«Фиорентина» объявила об уходе Рибери

01 Июля 2021, 13:53,

Пресс-служба «Фиорентины» отрапортовала об уходе из клуба опытного французского полузащитника Франка Рибери. Стороны прекратили сотрудничество по причине истечения срока трудового договора.

38-летний футболист защищал цвета флорентийского коллектива с 2019 года. До этого он на протяжении 12 лет выступал в составе мюнхенской «Баварии».

В сезоне-2020/2021 итальянского чемпионата Франк провел 29 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Рибери может перейти в римский «Лацио» или вернуться в немецкую Бундеслигу.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Франк Рибери
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