«Фиорентина» объявила об уходе Рибери

Пресс-служба «Фиорентины» отрапортовала об уходе из клуба опытного французского полузащитника Франка Рибери. Стороны прекратили сотрудничество по причине истечения срока трудового договора.

38-летний футболист защищал цвета флорентийского коллектива с 2019 года. До этого он на протяжении 12 лет выступал в составе мюнхенской «Баварии».

В сезоне-2020/2021 итальянского чемпионата Франк провел 29 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Рибери может перейти в римский «Лацио» или вернуться в немецкую Бундеслигу.